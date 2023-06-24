Лукашенко на фоне событий в России провел совещания с военными

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в России 24 июня провел два совещания - с руководителями силового блока и военными, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Глава Беларуси в течение дня, утром и после обеда, провел два совещания - с руководством силового блока и военными", – уточнила Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности внеплановых встреч белорусского лидера с силовым блоком страны на фоне ситуации в РФ.

О деталях содержания совещаний и возможных распоряжениях президента страны она не сказала.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны РФ сообщили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности