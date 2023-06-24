Матвиенко считает, что сила России состоит в единстве и нетерпимости к предательству

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Сила России состоит в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сила столь огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны заключается в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству", - отметила Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, президент об этом уже все сказал. Причем сказал так, что "ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений". Российский лидер был предельно откровенен и убедителен, добавила политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена жестко реагировать на предательство, текущая ситуация является изменой и предательством. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене... и своей стране, и своему народу, подчеркнул президент.

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