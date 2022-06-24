Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 25 июня, проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер сообщил в эфире радио Sputnik.

"Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра", – заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Касаясь темы переговоров с Бегловым, Лукашенко отметил, что сегодняшняя встреча имеет большое значение.

"Встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить", – добавил президент.

В конце мая Путин и Лукашенко уже встречались в рамках переговоров. Тогда встреча политиков прошла в Сочи. В ходе диалога с белорусским президентом Путин заявил, что экономическая ситуация в стране остается стабильной, несмотря на санкции Запада, но требует особых усилий от властей.

