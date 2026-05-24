Решение Великобритании разрешить импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, показывает их прагматизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы "Вести".

Он пояснил, что, когда подобные ситуации касаются отношений между людьми, это называется цинизмом, а когда межгосударственных отношений – прагматизмом.

Страна разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, 19 мая. Стармер, в свою очередь, объяснял, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

Ранее сообщалось, что Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом указывал, что Россия будет поставлять Европе газ лишь в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках.