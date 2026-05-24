Трамп прокомментировал стрельбу около Белого дома

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию преступника, открывшего стрельбу около Белого дома, и выразил благодарность сотрудникам Секретной службы и полиции.

"Благодарим нашу замечательную Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, предпринятые сегодня вечером в отношении вооруженного преступника возле Белого дома, который имел криминальное прошлое и, по всей видимости, был одержим самым почитаемым сооружением нашей страны", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он обратил внимание, что данный инцидент произошел через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома. В связи с этим Трамп подчеркнул, насколько важно для всех будущих президентов США иметь настолько безопасное пространство, как Белый дом.

Множество выстрелов раздалось возле Белого дома в ночь на 24 мая. Предварительно, подозреваемый по мере приближения к КПП Секретной службы достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. В ходе ответного огня злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, где позже он скончался.

В результате перестрелки также был задет случайный прохожий, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция оцепила место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Позже СМИ раскрыли личность подозреваемого – им оказался 21-летний Несир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Кроме того, Бест имел психические расстройства и считал себя Иисусом Христом.