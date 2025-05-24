Лидер Йемена аль-Алими посетит Россию 27 мая

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Глава Совета президентского руководства Йемена Ришад аль-Алими приедет с визитом в Россию во вторник, 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу йеменского лидера.

Отмечается, что визит аль-Алими в РФ продлится до 29 мая. В столице у лидера Йемена запланирована двухстороння встреча с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. У Фидана запланированы встречи с Владимиром Путиным, Лавровым, а также с помощником президента России Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым.

На предстоящих переговорах стороны планируют обсудить отношения России и Турции, в том числе в сфере торговли, энергетики и туризма. Кроме того, глава турецкого МИД собирается подтвердить готовность Анкары быть посредником между Россией и Украиной в ходе переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.