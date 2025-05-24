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Берлину необходимо вывести из Литвы подразделение ВС Германии, размещенное на границе с Россией. Об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По ее словам, такое решение оказалось бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета антироссийских санкций. Помимо этого, вывод немецкой бригады мог бы остановить "массовую трату денег налогоплательщиков", добавила Вагенкнехт.

"Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижении мира", – отметила немецкий политик.

Также, по ее мнению, Германии стоит "развернуться к миру" и наладить отношения с РФ, опираясь на уроки истории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Москвой и Берлином разрушены почти до основания благодаря действиям правительства бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Дипломат указала, что в отношениях между Россией и Германией уже давно нечего обострять. При этом, по ее словам, улучшений тоже можно не ждать в связи с постоянными "воинственно-русофобскими заявлениями политиков ФРГ.

