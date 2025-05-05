Сенатор Пушков: Германия вступила на путь самоликвидации

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Германия вступила на "путь медленной ликвидации" в связи с поддержкой идеи запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

По словам политика, 48% жителей ФРГ поддерживают идею запрета партии как "экстремистской организации". Он отметил, что главный пункт программы АдГ сейчас – борьба с миграцией.

"Иными словами, они еще "не наелись" мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин, и так далее", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Как отметил сенатор, 48% активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал "самоликвидацией Германии". Пушков также напомнил, что более 90 лет назад подавляющее большинство немцев поддержало диктатор нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"В итоге страна потерпела поражение, а многие ее города были разрушены. Это была самоликвидация 1.0", – сказал политик, добавив, что теперь ФРГ вступила на путь "неуклонной самоликвидации 2.0".

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую. Идеология партии не совместима с демократическими свободами. Организация пока не запрещается, однако принятое решение позволяет властям начать прослушивать телефоны и следить за членами АдГ.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился признанием АдГ правоэкстремистской организацией. В соцсети X он выразил поддержку, написав, что в Германии могут "положиться на нас", и отметил аккаунт сопредседателя партии Алис Вайдель.