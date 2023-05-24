18:45Политика
Путин инициировал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
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Владимир Путин внес в Госдуму проект, согласно которому договор о сотрудничестве между Россией и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива будет денонсирован. Соответствующий документ был размещен в электронной базе ГД.
"Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", – следует из материала.
Документ был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Соглашение состояло из пяти пунктов, один из которых уточняет, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.
В процессе перехода Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Украина практически утратила возможность выхода в Азовское море. В мае 2022 года украинские власти сообщили о временном прекращении работы четырех портов в Черном и Азовском морях.
Ранее заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина назначили на пост официального представителя президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора с Украиной, который заключается в сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.
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