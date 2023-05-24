Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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Российский парламент изучит вопрос о денонсации договора с Украиной, который заключается в сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Подобное распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом глава государства назначил заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина на пост официального представителя президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора.

Данный документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года Владимиром Путиным и занимавшим на тот момент должность президента Украины Леонидом Кучмой. Соглашение включает в себя пять статей. Например, одна из них подчеркивает, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.

В частности, последний пункт сообщает, что споры между сторонами, связанные с толкованием договора, должны быть решены с помощью консультаций и переговоров, а также другими мирными путями.

Ранее российская Госдума одобрила инициативу о денонсации ДОВСЕ. По словам думского спикера Вячеслава Володина, подобное решение было принято для защиты россиян на фоне провокации США глобальной катастрофы.