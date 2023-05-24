Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:04

Политика

Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Фото: depositphotos/olegbreslavtsev

Российский парламент изучит вопрос о денонсации договора с Украиной, который заключается в сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Подобное распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом глава государства назначил заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина на пост официального представителя президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора.

Данный документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года Владимиром Путиным и занимавшим на тот момент должность президента Украины Леонидом Кучмой. Соглашение включает в себя пять статей. Например, одна из них подчеркивает, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.

В частности, последний пункт сообщает, что споры между сторонами, связанные с толкованием договора, должны быть решены с помощью консультаций и переговоров, а также другими мирными путями.

Ранее российская Госдума одобрила инициативу о денонсации ДОВСЕ. По словам думского спикера Вячеслава Володина, подобное решение было принято для защиты россиян на фоне провокации США глобальной катастрофы.

Читайте также

политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика