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Политика

14:41

ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

политика

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о совместном воздушном патрулировании ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости.

В маневрах были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и стратегические бомбардировщики Хун-6К. На отдельных этапах маршрута их сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. Они побывали, в частности, над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

По информации Минобороны РФ, маневры были выполнены строго в соответствии с положениями международного права. Нарушения воздушного пространства иностранных государств не произошло. Также в ведомстве подчеркнули, что патрулирование было плановым и не направлено против третьих стран.

В апреле сообщалось, что две дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота произвели пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Японского моря. В ходе учений успешно была поражена мишень в виде специального морского щита.

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