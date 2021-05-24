Первая встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии – СМИ

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Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. О таком варианте сообщила местная газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

По данным издания, точное время и место встречи пока не утверждены. Предполагается, что лидеры двух стран могут прилететь в Женеву в ближайшие две недели.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет решение о встрече с президентом США на основе итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава российского внешнеполитического ведомства регулярно докладывает о ситуации Путину.