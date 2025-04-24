Посольство РФ назвало враждебными новые санкции Великобритании

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Санкции Великобритании на передачу технологий и программного обеспечения в Россию, а также ограничения в отношении ряда товаров – "сколь враждебный, столь и бессмысленный жест". Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в Соединенном Королевстве.

В диппредставительстве отметили, что такие действия "призваны послужить местному истеблишменту психологической компенсацией за сорванный накануне по вине Киева лондонский раунд консультаций об урегулировании вокруг Украины".

Более того, демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с РФ расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими сотрудниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию украинского конфликта.

Посольство РФ предложило властям Британии проявить разумный подход к необходимости стабилизации напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать ресурсы на "показушные антироссийские акции-однодневки".

Ранее Соединенное Королевство запретило поставку в РФ игровых контроллеров в рамках ужесточения санкций. По словам замглавы британского МИД Стивена Даути, данные устройства используются "для иных целей". СМИ также писали о введении запрета на экспорт химикатов, электроники, оборудования и металлов для ограничения военных и промышленных возможностей РФ.