24 апреля, 16:12Политика
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Фото: 123RF/melis
Великобритания ввела запрет на поставку игровых контроллеров в Россию в рамках ужесточения санкций. Об этом заявил замглавы британского МИД Стивен Даути во время выступления в Палате общин, передает ТАСС.
Министр утверждает, что данные устройства используются "для иных целей".
Как пишет Politico, введенные ограничения касаются 150 позиций, включая электронные компоненты, такие как усилители и схемы, которые британское правительство называет "критически важными" для развития военного потенциала России.
Кроме того, уточнили журналисты, вводится запрет на экспорт химикатов, электроники, оборудования и металлов для ограничения российских военных и промышленных возможностей.
Ранее Россия ввела персональные санкции в отношении членов парламента Соединенного Королевства. В российском МИД пояснили, что таким образом Москва ответила на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. В частности, британская сторона демонизирует Россию и фабрикует антироссийские нарративы.
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