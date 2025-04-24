Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию

Фото: 123RF/melis

Великобритания ввела запрет на поставку игровых контроллеров в Россию в рамках ужесточения санкций. Об этом заявил замглавы британского МИД Стивен Даути во время выступления в Палате общин, передает ТАСС.

Министр утверждает, что данные устройства используются "для иных целей".

Как пишет Politico, введенные ограничения касаются 150 позиций, включая электронные компоненты, такие как усилители и схемы, которые британское правительство называет "критически важными" для развития военного потенциала России.

Кроме того, уточнили журналисты, вводится запрет на экспорт химикатов, электроники, оборудования и металлов для ограничения российских военных и промышленных возможностей.

Ранее Россия ввела персональные санкции в отношении членов парламента Соединенного Королевства. В российском МИД пояснили, что таким образом Москва ответила на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. В частности, британская сторона демонизирует Россию и фабрикует антироссийские нарративы.