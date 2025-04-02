Захарова: требования Лондона декларировать связанную с РФ деятельность безумны

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумством и апогеем интеллектуальной ущербности требования британских властей декларировать связанную с РФ деятельность.

Она обратила внимание, что за отказ регистрироваться в особом реестре грозит лишение свободы на срок до пяти лет. По словам дипломата, новые правила "поистине безумны".

"Наследники великих представителей Британии прошлых эпох, сражавшихся с нацизмом солдат и ветеранов Второй мировой войны, теперь копошатся в грязи, истерично выискивая связи с Россией", – написала Захарова в телеграм-канале.

Британия введет в отношении России самый высокий уровень контроля в рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Она заработает с 1 июля 2025 года. По словам замглавы британского МВД Дэна Джарвиса, РФ якобы является "острой угрозой" для нацбезопасности страны.

Схема предполагает обеспечение контроля за иностранным влиянием в государстве. В связи с этим все лица в Британии должны будут декларировать свою деятельность.