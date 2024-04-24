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В последние несколько недель на восточной передовой уже два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих постов, сообщает Forbes.

По данным СМИ, в США считают это неприятной тенденцией.

"Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер", – говорится в сообщении.

В материале процитировали командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника. Он уточнил, что 115-я должна была занять место его подразделения, но "что-то пошло не так" и часть войск просто сбежала с поля боя.

Ранее подобная ситуация произошла с 67-й механизированной бригадой, говорится в сообщении. Солдаты воевали в районе Часова Яра, но в какой-то момент внутри командного состава начались конфликты.

В издании добавили, что на Украину в данный момент направляется новое оружие, на которое потратили миллиарды долларов. Но оно может оказаться бесполезным, если некому будет его использовать.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке. Он отметил, что солдаты поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Теперь действия ВСУ находятся под наблюдением. По данным объективного контроля, существенная часть позиций украинских сил в районе осталась без прикрытия.