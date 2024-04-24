Матвиенко высказалась об укрупнении регионов России

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Укрупнение регионов является вопросом эффективности России, поэтому такие решения должны приниматься лишь после анализа и с учетом точки зрения граждан по этой теме. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что сейчас эта тема активно обсуждается на экспертном уровне, но в политической плоскости пока не стоит. Матвиенко также добавила, что по этому вопросу имеются научные исследования и уже не оспаривается тот факт, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен.

Ранее в Кремле допустили возможность объединения некоторых российских регионов, однако отметили, что такие изменения должны происходить по инициативе их населения. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что в России слишком много регионов и их число надо сократить.

