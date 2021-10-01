Губернатор Кузбасса предложил создать на базе Кемерова и Новокузнецка города-миллионники

Фото: kremlin.ru

На встрече с Владимиром Путиным глава Кузбасса Сергей Цивилев предложил создать к 2030 году два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка, сообщает РИА Новости.

Губернатор отметил, что притока нового населения в регионе нет, а молодежь покидает его. По его мнению, в малые города никто не хочет ехать, а укрупнение решит проблему.

"Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке", – рассказал Цивилев.

В планах соединить два центра скоростной магистралью и провести комплексное развитие территорий. Кроме того, на месте частного сектора, который будет сноситься кварталами, построят современные дома.

"Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. Нужно работать с каждой семьей", – отметил Путин.

По словам Цивилева, уже ведется такая работа. Он считает, что осуществить намеченное при поддержке федерального центра реально уже к 2030 году.

В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создать город-спутник Владивостока. Таким образом, столица Приморья может стать городом-миллионником.