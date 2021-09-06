Для проектирования города-спутника Владивостока проведут международный конкурс

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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для выбора проектов плана города-спутника Владивостока проведут международный конкурс. Об этом он рассказал на конференции по итогам VI Восточного экономического форума.

"Для подготовки плана города-спутника должен быть международный справедливый конкурс, на котором российские ведущие (компании. – Прим. ред.) вместе с ведущими международными компаниями должны участвовать и в сотрудничестве такой проект готовить", – сказал министр.

Чекунков добавил, что при работе над проектом города специалисты учтут и мнение жителей всего региона.

О планах создать город-спутник Владивостока впервые в конце августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Таким образом, столица Приморья может стать городом-миллионником.