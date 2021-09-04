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Регионы

08:41

Во Владивостоке есть экономические предпосылки для создания города Спутник – мэр

регионы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Мэр Владивостока Константин Шестаков видит экономические предпосылки для создания города Спутник рядом со столицей Приморья. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Новый город планируется создать в Надеждинском районе – это менее чем в 30 километрах от Владивостока. Он рассказал, что там находится ТОР Надеждинская, за два последних года там введены в эксплуатацию несколько объектов.

"Я убежден в том, что на сегодняшний день экономические предпосылки для того, чтобы город Спутник или такой район города Владивостока состоялся, есть", – заявил Шестаков.

Накануне на полях Восточного экономического форума министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, а также ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" подписали соглашение о создании близ приморской столицы города Спутник. Уточняется, что предстоит разработать мастер-план нового города, в том числе сформировать концепцию.

Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, площадь застройки составит 925 гектаров.

О планах создать город-спутник Владивостока впервые в конце августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Таким образом, столица Приморья может стать городом-миллионником.

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