ВС РФ уничтожили боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер" смогли ликвидировать до 60 боевиков "Грузинского легиона" в Донецкой Народной Республике. Они были причастны к истязаниям и убийствам солдат РФ в марте 2022 года, заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Согласно информации, 21 апреля ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников в здании библиотеки в Константиновке ДНР.

"В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", – говорится в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что у ведомства присутствует информация по каждому наемнику, который причастен к убийствам военных РФ.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал о военных преступлениях Киева. По его словам, украинские войска используют обычных мирных граждан в качестве живых щитов.

Он обвинил украинские силы в неизбирательном применении огня, проведении пыток российских солдат, а также в организации покушений на гражданских сотрудников органов управления.