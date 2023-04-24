Захарова заявила, что за рейсом Лаврова в Нью-Йорк следило почти 3 миллиона человек

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Почти 3 миллиона человек отслеживали с помощью сервиса Flightradar полет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"За рейсом Сергея Лаврова Москва-Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова заявила, что это рекордные показатели.

В понедельник, 24 апреля, российский министр будет председательствовать в Совбезе ООН в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Во вторник, 25 апреля, Лавров примет участие в открытых дебатах организации по ближневосточной проблематике.

Кроме того, во время визита в Нью-Йорк, глава МИД РФ может провести встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля.

До этого он заявил, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения его работы на Совбезе. По его словам, США струсили, несмотря на то, что называют себя самым сильным, умным, свободным и справедливым государством.