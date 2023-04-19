Лавров заявил, что всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США могут пойти на обман в любое время. Запись выступления министра опубликована на YouTube-канале ведомства.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, Лавров ответил на вопрос журналиста о том, может ли Россия помочь Венесуэле справиться с санкционным давлением со стороны США.

Журналист отметил, что в Вашингтоне намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но впоследствии пригрозили большим санкционным давлением, в случае, если руководство Каракаса не пойдет на переговоры с оппозицией.

"Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", – заявил Лавров.

Он отметил, что РФ поддерживает Венесуэлу, подвергающуюся "сильнейшим незаконным санкциям". По словам Лаврова, Москва будет всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась независимой от прихотей и "геополитических игр" США или других игроков западного лагеря.

Министр заявил, что Россия будет поддерживать позицию венесуэльских друзей, которые должны сами решать, как им работать и развивать свое государство. По его словам, Москва поделится опытом с Каракасом, так как по количеству санкций РФ является "чемпионом мира".

До этого Лавров назвал демагогичными заявления властей Украины о возврате Крыма. Он отметил, что киевский режим не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке, при этом Запад настаивает на их силовом возвращении.