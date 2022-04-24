Пушков заявил о стратегическом курсе Германии на сворачивание отношений с РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что курс на сворачивание отношений с РФ – курс не временный, а стратегический для Германии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению политика, поддержание контактов с Россией на минимальном уровне и продолжающиеся закупки российских энергоносителей не противоречат стратегическому разрыву.
"Такова новая реальность. Из нее и следует исходить," – заявил Пушков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что при резком введении эмбарго на российский газ возникнут серьезные последствия для Германии и Европы в целом. Также, по его словам, эмбарго серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. В связи с этим канцлер Германии призвал не допустить введения данного ограничения.
Также Шольц заявил, что возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. Он отметил, что сейчас власти создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера. Шольц уточнил, что речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и орудиях для артиллерийских дуэлей.
Шольц призвал не допустить победы РФ в спецоперации на Украине
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