Пушков дал европейцам ироничный совет в связи с необходимостью экономить газ

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Сенатор Алексей Пушков высмеял предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер по экономии воды и газа.

Ранее она посоветовала европейцам бережно использовать воду во время приема душа для экономии газа, а при каждом отключении воды приговаривать: "получи, Путин".

"Можно еще также не спускать унитаз. Эта "мера" даже покруче будет", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. В расчетах планируется отказаться от валют скомпрометировавших себя стран.

Соответствующий указ о введении нового порядка расчетом с 1 апреля президент России подписал 31 марта. Данный режим работы подразумевает, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.