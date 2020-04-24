В Госдуме не планируют ужесточать закон о тишине в квартирах из-за самоизоляции

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ужесточать закон о тишине в части запрета шуметь из-за режима самоизоляции нет необходимости, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Так он прокомментировал ограничение в Сахалинской области, которое возможно распространить на другие субъекты. Там запрещено шуметь в квартирах с 6:00 до 15:00 в будни в связи с участившимися жалобами жителей на шум от ремонта, которым люди начали массово заниматься.
Меру Емельянов назвал неправильной, она только вызовет раздражение у людей, считает он. "Когда же тогда ремонт делать? В 6:00, конечно, рановато начинать, но с 9:00 уже можно было шуметь и делать ремонт. А когда ремонт делать? С 15:00 до 18:00? Это неоправданное ограничение. Эта плохая норма", – цитирует депутата Агентство "Москва".
Председатель МГД Алексей Шапошников призвал жителей столицы воздержаться от ремонта на время режима самоизоляции. По его мнению, с окончанием запланированных работ стоит подождать ради заботы о соседях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что есть неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса. Представитель Кремля напомнил, что фактически такой порядок действует еще неделю.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова тем временем отметила, что в майские праздники недопустимо ослаблять ограничения. Она объяснила, что иначе это может перечеркнуть все усилия, направленные на противодействие распространению коронавируса.
Какими звуками соседи раздражают в период самоизоляции?
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