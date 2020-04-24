Родителей призвали сдерживать эмоции из-за COVID-19 в присутствии детей

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Родителям порекомендовали контролировать тревожность и сдерживать эмоции из-за коронавируса в присутствии детей дошкольного возраста. Негативный фон может вызвать у малышей стресс, сообщает Агентство "Москва".

Советник министра просвещения РФ, кандидат педагогических наук Татьяна Волосовец заявила, что дети способны зеркалить поведение взрослых.

"Самое главное – самим не впадать в стресс, не погружаться в ситуацию тревожности и не говорить при маленьком ребенке о каких-то чудовищных последствиях этого коронавируса. Ребенок в силу возраста мало что понимает про эпидемию и пандемию, а если родители тревожным голосом, со страхом в глазах разговаривают друг с другом об этом, ребенку это передается", – заявила эксперт.

Волосовец порекомендовала вести себя как можно более мудро по отношению к ребенку, а также организовать для него режим дня. Это поможет не только здоровью, но и в свете предстоящей адаптации к учебным заведениям.

Специалист городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова посоветовала родителям с детьми школьного возраста обращать внимание на успеваемость ученика на дистанционном обучении. По ее словам, это поддержит ребенка и позволит контролировать успеваемость.

