Джабаров оценил блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкций в условиях пандемии, сообщает RT.
По его мнению, любая инициатива, которая исходит от России, будет восприниматься Киевом в штыки. Тем более, считает сенатор, если речь идет о санкциях.
Джабаров подчеркнул, что Украина с 2014 года рассчитывает, что Россия прогнется под санкциями. "Голосование киевских дипломатов меня, если честно, волнует мало", – высказался он.
Сенатор обратил внимание, что Украина не постоянный член Совета Безопасности ООН и права вето не имеет. "На ее голос мало кто сейчас обращает внимание, весь мир сегодня занят куда более важными проблемами", – заметил он.
Ранее постпредство РФ при ООН заявило, что позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством.
Как говорится на сайте постпредства, Киеву "пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора".
В заявлении подчеркивается, что позиция Украины подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.
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