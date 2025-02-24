Захарова ответила на слова премьера Дании об опасности мира на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине будет опаснее конфликта. Об этом сообщает RT.

"А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена", – отметила дипломат.

Ранее Захарова высмеяла французского лидера Эммануэля Макрона за видео с перевернутой картой Украины. По ее словам, этот поступок говорит лишь о том, что план нанести России стратегическое поражение осуществлен "вверх тормашками".

Макрон в прямом эфире канала BFMTV заявил, что у Украины не получится вернуть утраченные территории военным путем. В этот момент он держал украинскую карту вверх ногами.