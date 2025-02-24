24 февраля, 16:23Политика
Захарова ответила на слова премьера Дании об опасности мира на Украине
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине будет опаснее конфликта. Об этом сообщает RT.
"А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена", – отметила дипломат.
Ранее Захарова высмеяла французского лидера Эммануэля Макрона за видео с перевернутой картой Украины. По ее словам, этот поступок говорит лишь о том, что план нанести России стратегическое поражение осуществлен "вверх тормашками".
Макрон в прямом эфире канала BFMTV заявил, что у Украины не получится вернуть утраченные территории военным путем. В этот момент он держал украинскую карту вверх ногами.