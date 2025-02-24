ТАСС: кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана бойцов в Курской области

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Правительство России одобрило законопроект Минобороны о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Документ предполагает, что статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий смогут получить военные, в том числе уволенные в запас или отставку, а также представители рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, члены войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения РФ. Предложение также распространяется на прокуроров и сотрудников СК РФ.

Речь идет о тех представителях данных категорий граждан, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России, а также работали во время вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, которые соседствуют с районами проведения СВО.

Подразумевается, что претендовать на статус ветерана также смогут те, кто стал инвалидом в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в рамках выполнения указанных задач.

Ранее кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. После этого у них появилась возможность получать документ в беззаявительном порядке.

До этих нововведений добровольцы были вынуждены подать заявление, чтобы получить свое удостоверение. Теперь необходимости в этом не будет. В соответствии с постановлением, воинская часть, на базе которой сформировали добровольческое объединение, должна будет в беззаявительном порядке передавать все нужные документы в военкоматы регионов, на территории которых доброволец числится на воинском учете.

