NYT: ФБР, Пентагон и разведка США призвали служащих саботировать приказы Маска

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Главы федеральных ведомств США призвали работников не выполнять приказ руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска о предоставлении отчета за неделю работы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Маск ранее заявил, что американские госслужащие получат письма с требованием отчитаться о работе за неделю, а те, кто не сделает этого, будет уволен.

"Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард приказала всем служащим разведывательного сообщества не отвечать. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов", – пишет издание.

Кроме того, с таким же требованием саботировать приказ Маска столкнулись сотрудники Пентагона. Кроме того, "множество других федеральных департаментов" также посоветовали своим сотрудникам не отвечать на запрос руководителя DOGE.

В материале отмечается, что данное противостояние покажет, насколько далеко "простирается власть Маска".

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Маска за хорошую работу и призвал его действовать еще энергичнее. Он также отмечал, что его администрация рассматривает возможность использования части средств, сэкономленных благодаря работе ведомства по повышению эффективности правительства, которое возглавляет Маск, для погашения госдолга страны.