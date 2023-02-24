Французский политик предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за действий США

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Лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Тайвань станет "второй Украиной" из-за действий США. Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!", – написал он.

По мнению политика, основной повесткой для "НАТО-2030" становится вступление в мировую войну с Россией и Китаем. Он убежден, что Франции необходимо покинуть военный союз как можно скорее.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сценарий, подобный конфликту на Украине, может повториться в Азии в виде противостояния между Китаем и Тайванем. По его словам, Китай продолжает наращивать боевую мощь и пытается взять под контроль Южно-Китайское море, регулярно угрожая Тайваню.

До этого генерал США Майк Минихан призвал своих подчиненных готовиться к войне с КНР в 2025 году. По мнению генерала, Китай решит установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году.

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