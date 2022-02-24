Войска РФ начнут вторжение на Украину до утра четверга – Блинкен

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Российские войска начнут вторжение на территорию Украины до утра четверга, 24 февраля. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC.

По словам представителя американской стороны, российские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности. Он пояснил, что речь идет о военных вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке страны.

"Похоже, что все готово к тому, чтобы Россия осуществила крупномасштабную агрессию против Украины", – сказал Блинкен.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что администрация США предупредила Зеленского о возможном вторжении России. Как утверждало СМИ, нападение произойдет в течение ближайших 48 часов.

До этого Блинкен заявил, что отказался от запланированной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американский госсекретарь подчеркнул, что власти США не позволят России притворяться участником дипломатических шагов и одновременно осуществлять эскалацию конфликта.