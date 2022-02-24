В Белом доме заявили, что Зеленский находится в Киеве и руководит страной

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
Ранее СМИ сообщили, что американские власти порекомендовали Зеленскому перебраться из Киева во Львов. Сделать это президента просили по соображениям безопасности на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.
Как передает РИА Новости, Псаки отказалась раскрывать детали переговоров властей США и Украины.
"Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной", – подчеркнула она.
Ранее издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что администрация США предупредила Зеленского о возможном вторжении России. Как утверждало СМИ, нападение произойдет в течение ближайших 48 часов.
До этого в МИД РФ сообщали, что Россия в ближайшее время организует эвакуацию сотрудников посольства с Украины. В министерстве напоминали, что российские дипломаты нередко подвергались агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.
Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.
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