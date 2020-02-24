Пушков раскритиковал Трампа за слова о примирении РФ и Украины

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что слова, которые не подтверждаются действиями, ничего не значат. Заявления же президента США это только подтверждают, считает сенатор.

"Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого – оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?" – задался вопросом Пушков.

Накануне Дональд Трамп сказал, что восстановление диалога между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему миру.

В Киеве ранее прокомментировали заявление Путина об улучшении отношений двух стран. Там утверждали, что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими принципами" руководителей стран.