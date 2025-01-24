ООН поддержала любые возможные переговоры между Путиным и Трампом

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ООН поддерживает любые возможные переговоры между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога", – приводит его слова ТАСС.

Как ранее отметил Путин, ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по мнению президента, зависит от решения действующей администрации лидера Америки. Глава государства также отметил, что Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако есть вопросы, которые требуют внимания.

Путин считает, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы у Трампа "не украли победу" на выборах в 2020 году. Однако в будущем диалоге РФ и США стороны будут опираться на современные реалии.