Лавров: все останется как есть, если Трамп не будет учитывать интересы РФ

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В диалоге Москвы и Вашингтона все останется как есть, если новый американский президент Дональд Трамп не будет учитывать интересы России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте дипведомства.

"Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит, все останется как есть", – сказал дипломат, отметив, что двусторонняя конфронтация стран приобрела затяжной характер.

Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается "обольщаться новым старым президентом" и не испытывает иллюзий на его счет.

Между тем Россия считает похвальным стремление Трампа наладить прямое общение с Москвой, так как отношения РФ и США при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена "предельно истончились".

Как ранее отметил Владимир Путин, ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по мнению президента, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.

Глава России считает, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы у Трампа "не украли победу" на выборах в 2020 году. Однако в будущем диалоге РФ и США стороны будут опираться на современные реалии.