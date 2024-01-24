Экс-аналитик Пентагона заявила, что Лаврова отличает честность и образованность

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отличается честностью и образованностью от американского госсекретаря Энтони Блинкена. Такое заявление сделала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Они занимают одинаковые должности в своих странах. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями", – сказала она.

Квятковски также назвала Лаврова хорошо проинформированным и очень благоразумным.

При этом, по ее мнению, Блинкену не хватает данных качеств. Она обратила внимание, что американский госсекретарь не всегда хорошо подготовлен и не справляется с вопросами от журналистов.

"Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно", – добавила она.

Ранее глава МИД РФ заявил, что проведение спецоперации сплотило российское общество как никогда. По мнению Лаврова, СВО также помогло его очищению от людей, не ощущавших свою причастность к русской истории и культуре.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН



