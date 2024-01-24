Лавров и Гутерриш проводят встречу в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает ТАСС.

В комнате приемов штаб-квартиры ООН стороны обменялись рукопожатием. Встреча генсека с российским министром проходит в закрытом для прессе режиме.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несложно представить то количество вопросов, которые необходимо обсудить Лаврову и Гутерришу. По его словам, генсек готов затронуть на встрече любые темы, которые захочет обсудить глава МИД РФ.

В прошлый раз встреча главы МИД РФ и генсека ООН ранее состоялась 22 сентября 2023 года на полях недели высокого уровня Генассамблеи. В ходе нее дипломаты, в частности, обсудили ситуацию на Украине, а также затронули обязательства США по штаб-квартире всемирной организации.