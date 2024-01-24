РФ устанавливает факты крушения Ил-76, а Киев сразу заявил о своей "победе" – Лавров

Фото: ТАСС

Россия занимается выявлением обстоятельств, которые привели к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам участия в Совбезе ООН, передает ТАСС.

Как утверждает министр, сразу после падения воздушного судна Украина сообщила об очередной победе, но после публикации информации о том, что в самолете находились украинские военнопленные, власти Киева стали придумывать другие объяснения этому происшествию.

"Украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих "победах", – подчеркнул Лавров.

Ил-76 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Белгородской области около 11:00 24 января. В самолете были 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В Минобороны назвали происшествие терактом, указав, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал составить обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.



Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета