ВС США нанесли новый удар по Йемену

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Американские военные нанесли новый удар по Йемену, уничтожив две баллистические ракеты на подконтрольных хуситам территориях. Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США сообщает ТАСС.

"24 января примерно в 02:30 по времени Саны силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов", – указано в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что США установили непосредственную угрозу от этих ракет торговым судам и кораблям. Там также заявляется, что удар был нанесен в целях самообороны.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.