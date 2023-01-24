Герасимов назвал две угрозы для безопасности России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Стремление НАТО к расширению и использование Украины для ведения гибридной войны против России являются угрозами для военной безопасности РФ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны", – заявил Герасимов в интервью изданию "Аргументы и факты".

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил, что план строительства и развития вооруженных сил для нейтрализации угроз одобрен Верховным Главнокомандующим. Основными параметрами плана станут создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование армейского корпуса в Карелии и трех мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

Герасимов также заявил, что РФ в ходе СВО противостоит практически весь Запад. По его словам, такого уровня и интенсивности ведения боевых действий современная Россия еще не знала.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

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