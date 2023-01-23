Герасимов заявил, что РФ в ходе СВО противостоит практически весь Запад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российской стороне в ходе спецоперации противостоят почти все западные государства. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", – заявил Герасимов.

По словам генерала, частичную мобилизацию объявили в стране для защиты новых территорий и проведения наступательных мероприятий. Герасимов отметил, что такого не наблюдалось с Великой Отечественной войны.

На данный момент в Генштабе принимаются все меры по достижению целей СВО. Также российские военные озабочены безопасностью страны, заключил он.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

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