США предрекли распад и гражданскую войну

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В 2040-х годах в Соединенных Штатах может начаться гражданская война, считает обозреватель Марк Кац. По его мнению, это произойдет из-за демографического перехода страны от преимущественно белого населения к небелому.

Колумнист считает, что белые американцы, особенно консервативных взглядов, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи.

"Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво – свое доминирующее положение в обществе", – написал Кац в своей статье для National Interest.

В худшем случае, считает обозреватель, гражданские волнения приведут к распаду Соединенных Штатов. При этом он уверен, что такие изменения позволят другим державам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения США.

Ранее Кац заявил, что американской гегемонии в мире пришел конец, поскольку Вашингтон не смог справиться с вызовами XXI века. По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире доминировали две державы – СССР и США. После развала Советского Союза роль гегемона досталась Соединенным Штатам, но сегодня ее статус находится под сомнением.

Одним из признаков конца американского доминирования Кац считает провал Вашингтона в крупномасштабных военных операциях в Афганистане и Ираке, а также неспособность возглавить урегулирование конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии. Другой, по его мнению, признак краха – тот факт, что США недостаточно жестко ответили России после событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине, полагает он.