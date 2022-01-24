США предрекли распад и гражданскую войну

00:10
Фото: depositphotos/eabff
В 2040-х годах в Соединенных Штатах может начаться гражданская война, считает обозреватель Марк Кац. По его мнению, это произойдет из-за демографического перехода страны от преимущественно белого населения к небелому.
Колумнист считает, что белые американцы, особенно консервативных взглядов, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи.
"Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво – свое доминирующее положение в обществе", – написал Кац в своей статье для National Interest.
В худшем случае, считает обозреватель, гражданские волнения приведут к распаду Соединенных Штатов. При этом он уверен, что такие изменения позволят другим державам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения США.
Ранее Кац заявил, что американской гегемонии в мире пришел конец, поскольку Вашингтон не смог справиться с вызовами XXI века. По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире доминировали две державы – СССР и США. После развала Советского Союза роль гегемона досталась Соединенным Штатам, но сегодня ее статус находится под сомнением.
Одним из признаков конца американского доминирования Кац считает провал Вашингтона в крупномасштабных военных операциях в Афганистане и Ираке, а также неспособность возглавить урегулирование конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии. Другой, по его мнению, признак краха – тот факт, что США недостаточно жестко ответили России после событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине, полагает он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: