В Минстрое опровергли назначение Стасишина на пост главы РЭО

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Минстрой России опроверг информацию о возможном назначении замглавы ведомства Никиты Стасишина на должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).

"Минстрой России не подтверждает информацию, опубликованную в ряде телеграм-каналов о назначении Никиты Стасишина главой ППК РЭО", – сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что согласовано назначение Стасишина новым руководителем РЭО, курирующего мусорную реформу.

В ноябре Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.