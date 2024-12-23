Нижегородские семьи будут получать по 1 млн рублей за каждого ребенка

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал расширение мер поддержки семей с детьми со следующего года. Об этом он сообщил во время подведения итогов года, его выступление транслировалось на странице регионального правительства в соцсети "ВКонтакте".

Как он заявил, за каждого появившегося на свет ребенка семья получит по миллиону рублей, а при рождении первых трех детей выплата будет состоять из двух частей: единовременного сертификата (в случае с первым ребенком часть его составит маткапитал) и доплаты из бюджета Нижегородской области. Вторую часть родители смогут распределить в качестве зарплаты на три года отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, при появлении на свет первого ребенка каждый месяц семье будут доплачивать 10 тысяч рублей, при рождении второго – примерно 22 тысячи, третьего – 30 тысяч рублей. С появлением на свет четвертого и более детей регион будет предоставлять родителям единовременные сертификаты на миллион рублей, который можно будет израсходовать на те же цели, что и маткапитал.

"Мы хотим, чтобы основой для демографической политики была сильная мотивация. Большие выплаты не только помогают семье материально, но и создают психологический комфорт", – отметил губернатор области, добавив, что такие меры будут значимой поддержкой семье.

Никитин уточнил, что озвученные им меры будут предложены региональному Заксобранию. Он также сообщил, что в бюджете Нижегородской области есть запасы для реализации задуманного.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев также пообещал ввести со следующего года новую доплату для молодых семей. Как он заявил, молодым семьям при рождении третьего и более детей будут выплачивать около 300 тысяч рублей. При этом губернатор уточнил, что оба родителя должны быть моложе 35 лет.

