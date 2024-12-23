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Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report указал на то, что миллионы долларов, которые выделяются Украине, расходуются на украинских тиктокеров, передает Responsible Statecraft.

Пол опубликовал 23 декабря ежегодный отчет, в котором названы самые бесполезные расходы из государственного бюджета США. В 2024 году в перечень попала выдача средств на изучения одиноких крыс, а также деньги, выделяемые Вашингтоном для Украины.

Республиканец напомнил, что с начала конфликта Украине было направлено около 174 миллиардов долларов. Однако Госдепартамент, по его словам, дополнительно выделил 4,8 миллиона долларов на расходы под названием "Киев, Украина, связи с общественностью – сотрудники-инфлюенсеры". Таким образом, как он утверждает, правительство США решило финансово поддержать в этом году украинских тиктокеров и блогеров.

"По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и танцев в TikTok из зоны военных действий. <…> В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", – отметил сенатор.

Ранее совет директоров МВФ завершил шестой обзор расширенного соглашения в рамках механизма EFF для Украины, что позволит выделить Киеву порядка 1,1 миллиарда долларов. В фонде заявили, что экономике Украины удается оставаться устойчивой, а результаты работы в рамках программы EFF остаются высокими.

Кроме того, в декабре Соединенные Штаты одобрили кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

