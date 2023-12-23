Гутерриш сообщил о гибели 136 сотрудников ООН в Газе с начала конфликта

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации с начала конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я отдаю дань уважения им и тысячам сотрудников гуманитарных организаций, которые рискуют своими жизнями, поддерживая мирных жителей в секторе Газа", – добавил Гутерриш.

По последним данным, количество погибших в секторе Газе с начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем возросло до 20 057 человек, еще 53 320 человек ранены.

Генкомиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он обратил внимание, что в настоящее время необходимой социальной инфраструктуры нет даже на юге анклава.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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