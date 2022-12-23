Арабист объяснил значение нового названия должности главы Татарстана

Фото: kremlin.ru

Смена названия должности главы Татарстана с президента на раиса – "хитрый восточный жест". Об этом "Ленте.ру" рассказал политолог-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Он отметил, что слово "раис" в арабском и некоторых других восточных языках означает титул президента или большого начальника.

По словам Чупрыгина, в Татарстане этот термин вполне уместен из-за религиозных особенностей республики.

"Татарстан относится очень трепетно к своей истории, ислам пришел на Волгу с Арабского Востока. Языком Корана является арабский, соответственно, арабоязычные термины уместны на любой территории, где большая часть населения исповедует ислам, священное писание которого – Коран – написано на арабском языке", – сказал арабист.

Ранее Госсовет РТ поддержал переименование должности президента республики на "главу – раиса Республики Татарстан". Уточняется, что проект поправок предусматривает переименование должности президента после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

Накануне, 22 декабря, Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект о переименовании президента РТ в главу республики. Депутаты отметили, что проект закона не доработан.

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