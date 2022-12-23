Фото: официальный сайт президента Республики Татарстан

Госсовет Татарстана поддержал переименование должности президента республики на "главу – раиса Республики Татарстан". Об этом сообщает ТАСС.

"Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава – раис Республики Татарстан", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проект поправок предусматривает переименование должности президента после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

"Давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента", – заявил председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он добавил, что новое название будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана.

О том, что должность президента Татарстана намерены переименовать с 1 января 2023 года, стало известно 21 декабря. Власти опубликовали законопроект о внесении необходимых поправок в Конституцию Татарстана.

Позже Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект.

Депутаты отметили, что проект закона не доработан. По их словам, в документе не учтено, что высшее должностное лицо республики называется президентом на основании волеизъявления народа Татарстана на референдуме.

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